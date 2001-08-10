Переселенцы из аварийного жилья в Поронайске осмотрели свои будущие квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На следующей неделе ключи от новых квартир получат 30 семей из Поронайского района. Переселенцы из аварийного жилого фонда переедут в пятиэтажный дом на пересечении улиц 40 лет ВЛКСМ и Гагарина в Поронайске. Его строительство велось с мая прошлого года в рамках муниципальной программы «Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем». По традиции, перед заселением будущие новоселы осмотрели свои квартиры.

Жильцы вместе со специалистами Департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа оценили качество жилья в рамках регионального проекта «Народный контроль». Будущие новоселы проверили внешнюю и внутреннюю отделку дома, системы отопления и водоснабжения. Жители смогли задать подрядчику интересующие их вопросы, указать на недостатки, которые строители устранят до заселения.

- Квартира отличная – светлая, теплая. Я живу практически всю жизнь в селе Тихменево в полублагоустроенном доме, в квартире с печным отоплением. Много лет проработал на тихменевской шахте, сейчас на пенсии. Конечно же, хочется скорее переехать в город, поближе к детям и внукам, тем более в такое комфортное жилье. Рядом с домом почта, магазины, автобусная остановка – все, что надо для жизни, - делится впечатлениями житель села Тихменево Александр Фирсов.

На сегодняшний день подрядчик завершил все строительные и отделочные работы. Как отметил мастер строительно-монтажных работ ООО «Сахкомстрой» Дмитрий Антоненко, больше половины будущих жильцов уже проверили качество своих квартир, все остались довольны и с нетерпением ждут заселения. В пятиэтажку переедут «аварийщики» из села Гастелло, села Тихменево и Поронайска.

В ближайшее время новое жилье сдадут не только в Поронайске, но и в селе Гастелло. Там сейчас готовят к сдаче в эксплуатацию 12 двухквартирных домов с земельными участками. Новоселье в домах весной этого года отметят 24 семьи.