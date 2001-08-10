В Южно-Сахалинске приготовили эскиз чучела на масленицу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эскиз 7-метровой куклы готов. На создание главного персонажа проводов зимы уйдет более 50 метров бязи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор городского парка культуры и отдыха им. Гагарина Виктор Калюжный, голову для чучела на протяжении 20 лет готовит один и тот же специалист — менеджер культурно-массового отдела Галина Ивашина. Она заранее придумывает, какой будет кукла в этот раз и никогда не повторяется.

- За эти годы было много вариантов и по конструкции, и по материалам изготовления. В итоге нашли оптимальную форму — круг, обрамленный вениками. Но их можно использовать по-разному: и как челочку, и как косичку, можно веером вокруг. Для изготовления лица использую тарелочки, сдутые мячики, лоскутки ткани, сено, метелочки, - рассказал она. - Сейчас плотники распускают дощечки потоньше, чтобы изготовить каркас, который затем перевезем на озеро. Юбка Масленицы будет собираться уже там. Постараемся, чтобы было ярко, красиво, чтобы глазу было приятно.

Праздничные мероприятия в парке продлятся в течение всей масленичной недели с 20 февраля. Кульминация — массовые гуляния и сжигание чучела — намечены на воскресенье, 26 февраля. С 12.00 на всех основных площадках парка начнутся игры, конкурсы, выступления творческих коллективов, а также традиционное поедание блинов. Не обойдется праздник и без столба, с вершины которого смельчаки должны достать призы.

Чучело Масленицы расположат на озере для безопасности отдыхающих. Оно будет ограждено. Здесь же будет находиться пожарная машина. Руководство парка обращает внимание гостей праздника, что в чашу озера спускаться запрещено. За сжиганием чучела можно будет наблюдать с берега.

- Это праздник очень любим южносахалинцами. В парке в эти дни всегда очень много людей. Надеемся, что ожидания наших гостей от праздника мы оправдаем, - подчеркнул Виктор Калюжный.

Подробная программа масленичной недели будет опубликована позже.