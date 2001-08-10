Судоходную баржу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске приступили к капитальному ремонту морской судоходной грузовой баржи "Восток-01". В навигационный период судно используется для перевозки грузов и пассажиров на остров Южный.

Ремонтом баржи занимается судоремонтная организация из Холмска. Подрядчику предстоит выполнить более 50 видов работ в соответствии с техзаданием и требованиями Российского морского регистра судоходства. Согласно плану работ будет произведен ремонт доковой, корпусной, механической частей и электрооборудования. В настоящее время специалисты приступили к ремонту корпусной части судна. По окончанию ремонта подрядчику необходимо произвести ходовые испытания.

Баржа "Восток-01" с апреля по ноябрь курсирует через реку Поронай по маршруту, соединяющему районный центр и остров Южный. Судно было выпущено в 2001 году, его длина составляет 13,24 метра, ширина - 4,2 метра, валовая вместимость - 18 тонн.