Администрация города напоминает как действовать при неисправном газовом оборудовании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В случае утечки газа, необходимо перекрыть подачу газа, открыть окна для проветривания и покинуть помещение. При этом важно не пользоваться открытым огнем и сразу вызвать аварийную службу. При неисправности газового оборудования жители могут обратиться в специализированную организацию с которой заключен договор на техническое обслуживание.

Напомним, при утечке газа, следует обратиться в аварийную службу по телефонам:

- 04 (для звонков со стационарного телефона);

- 104 (для звонков с мобильного телефона);

- 112 (единый номер экстренных служб).

Также в Южно-Сахалинске можно обратиться в «Газпром газораспределение Дальний Восток» по телефону: 77-00-15.