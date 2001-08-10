К 23 февраля для южносахалиницев подготовили интересные мероприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учреждения культуры, образования и спорта Южно-Сахалинска к 23 февраля подготовили для жителей городского округа насыщенную программу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, учреждения культуры подготовили массу мероприятий разного формата: мастер-классы, конкурсные, игровые программы, праздничные концерты, фестивали песен и многое другое.
Накануне праздничной даты в домах культуры городского округа пройдут концерты. Так, 21 февраля в 16.00 в ДК «Родина» состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 22 февраля в 14.00 в ДК «Синегорье» пройдет чемпионат по радиоуправляемым машинам. Там же в 15.00 состоится день семейного досуга с интерактивной программой и просмотром мультфильма. 23 февраля в 14.00 в парке Гагарина состоится программа для молодежи «Солдат - всегда солдат».
Учреждения образования также подготовили мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В течение месяца в образовательных учреждениях города проходят акции: «Окопная свеча», «Посылка солдату», «Письмо солдату». Также запланированы уроки мужества и встречи с ветеранами. В историческом парке «Россия - моя история» 16 февраля состоится шахматный турнир «Встреча поколений», в городском парке культуры и отдыха им. Гагарина 17 февраля — зарница «наши мальчишки чемпионы», во Дворце детского (юношеского) творчества 21 февраля - поздравительный концерт «С Днем защитника Отечества».
Любители активного отдыха могут подробнее изучить афишу спортивных мероприятий. С 22 по 24 февраля в тире спортшколы игровых видов спорта состоится городской турнир по пулевой стрельбе среди юношей от 17 до 19 лет. А 28 февраля на хоккейном корте по адресу: Тихоокеанская, 4 пройдет турнир по хоккею с шайбой.
Подробные планы доступны на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска по ссылке.
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