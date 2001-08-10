Южносахалинцам в преддверие морозных выходных напоминают о мерах пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска напоминают жителям частного сектора о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, для информирования населения о правилах пожарной безопасности специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Южно-Сахалинска совместно с сотрудниками территориального отдела надзорной деятельности и профилактики регулярно проводят рейды в частном секторе, в том числе с подомовым обходом территорий СНТ и раздачей информационных памяток.

Особое внимание уделяется правильной эксплуатации печей и электронагревательных приборов. Специалисты также указывают жителям на возможные факторы риска.

Южносахалинцев просят:

- не разрешать детям находиться одним в помещении во время работы отопительных приборов;

- регулярно проверять исправность оборудования и никогда не эксплуатировать неисправную печь, котел, электронагреватель и т. д.;

- чистить дымоход от сажи, оптимально — каждые три месяца;

-- не оставлять рядом с печами легковоспламеняющиеся вещества и быстро сгораемые предметы;

- для случайно выпадающих из топки углей укладывать металлический предтопочный лист, на который нельзя складывать материалы для растопки;

- не оставлять включенные электроприборы без присмотра;

- не перегружать электросеть, включая одновременно слишком много приборов.

При возникновении пожара звонить по телефонам 101 или 112 и указать точный адрес. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и тушению огня имеющимися средствами (водой, песком, брезентом, одеялами).

Правила пожарной безопасности размещены на главной странице официального сайта администрации Южно-Сахалинска — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864.