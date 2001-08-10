Технологии Big Data стали в два раза чаще спасать сахалинцев от спамеров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС проанализировала количество спам-звонков в 2022 году: благодаря антиспамовым решениям и сервису "Защитник" с использованием анализа Big data МТС заблокировала в прошедшем году свыше 2,1 миллиарда нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году.

Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 году составило в сети МТС более четырех миллиардов, что на 30% больше годом ранее.

- Жители Сахалинской области получают ежедневно тысячи спам-звонков. Для того, чтобы обезопасить наших абонентов, мы запустили сервис «Защитник». По сути «МТС Защитник» – это опция, которая позволяет отфильтровывать спам-звонки. В основе системы – аналитические возможности Big data. При входящем вызове «Защитник» не только распознает подозрительный номер, но и пообщается со звонящим за вас, сохранив расшифровку разговора, – отметила директор МТС в Сахалинской области Ольга Воронкина.

В 2022 году не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах – накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%.

Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг. На сегодняшний день сервисом пользуются порядка пяти миллионов человек.