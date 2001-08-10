Сергей Надсадин проинспектировал строительство нового автобусного парка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство объекта должно быть завершено до конца 2024 года. В активной фазе — возведение железобетонных конструкций административно-бытового корпуса. Параллельно подрядная организация закупает технологическое оборудование, в том числе для КНС, котельной, водозабора.
В целом строительство автобусного парка идет с небольшим опережением графика. Подробный отчет о ходе работ был представлен мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину во время посещения строящегося объекта. Также участники рабочей группы, в которую вошли первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэр Виталий Данилов, представители общественного совета Южно-Сахалинска, побывали на месте прежней производственной базы на ул. Пограничной. Еще одной точкой инспекционного объезда стал пункт временного размещения автопарка АО «Транспортная компания», здесь предприятие будет базироваться до ввода в эксплуатацию нового парка.
- В областном центре активно реализуется транспортная реформа, и одно из её ключевых событий – возведение нового современного автобусного парка для крупнейшего транспортного предприятия города. Работы идут в графике, проблем с поставкой материалов нет, штат строителей укомплектован. Еще один важный вопрос связан с перемещением АО «Транспортная компания» на временную базу. Важно максимально обеспечить условия, чтобы этот процесс не повлиял на качество работы общественного транспорта, – отметил Сергей Надсадин.
Как отметил директор АО «Транспортная Компания» Сергей Павлов, на участке, предоставленном в аренду, предусмотрено все необходимое для организации работы предприятия. Переезд на временную базу уже на завершающей стадии. Здесь заканчивается монтаж мойки для автобусов. В настоящее время технику приводят в порядок по старому адресу, но уже скоро большинство функций будет сосредоточено на новом месте.
Важность строительства нового автобусного парка подчеркнули представители общественного совета Южно-Сахалинска. Напомним, городские общественники также активно участвуют в выездных совещаниях на строительные площадки, принимают участие в контроле за выполнением работ.
- Транспортная реформа стартовала в городе в прошлом году, и мы уже видим динамику. Автобусный парк будет иметь полноценную инфраструктуру, и это, конечно, позволит не только обеспечить современные условия для работы предприятия, но существенно повысит качество пассажирских услуг, – поделилась мнением представитель общественного совета Мария Ульянова.
Добавим, на территории новой производственной базы будет располагаться производственный корпус, трехполосная мойка подвижного состава и административно-бытовой комплекс с диспетчерской, медицинскими кабинетами и др. Кроме этого, проектом предусмотрены и комфортные условия для сотрудников предприятия - столовая, комната отдыха, душевые. Новая база по всем параметрам будет отвечать современным требованиям и будет обеспечена всем необходимым технологическим процессом. В том числе здесь будут обслуживаться новый подвижной состав - уже в этом году в Южно-Сахалинск поступит 100 газомоторных автобусов большого и среднего класса.
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