Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2023
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12:58, | Новости общества Сахалина и Курил

В администрации Южно-Сахалинска открыт конкурс на должность заместителя директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска объявляет о проведении конкурса  на замещение вакантной должности муниципальной службы заместителя директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Информация о квалификационных требованиях к должности, необходимых документах размещена на официальном сайте администрации города в разделе «Прием на работу -  Конкурсы».

Документы принимаются по 28 февраля по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики), тел. 300-913 доб. 5 (рабочие дни с 9.00 до 17.15 ежедневно, пятница с 9.00 до 17.00).

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