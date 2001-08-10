Еще одна серьезная коммунальная авария произошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг вечером в районе ул. Комсомольской произошло повреждение сетей водоснабжения. По получению сигнала об этом к месту была направлена аварийно-восстановительная бригада «РВК-Сахалин». Работы продолжались ночью и были возобновлены сегодня в 8.00 часов, рассказали ТИА "Острова" в водоснабджающей организзации.

Восстановительные работы осложняет ландшафт местности. В настоящее время задействованы 10 специалистов аварийно-восстановительных бригад. Привлечены сотрудники «Сахалинской коммунальной компании» со специальным оборудованием. Работа ведется в партнерстве.

Организован подвоз воды к детскому саду №6 (ул.Поповича, 28) и домам, остающимся без водоснабжения (ул.Комсомольская, 167 и ул.Комсомольская, 169).