Больше трех десятков социальных магазинов работают в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по развитию сети социальных магазинов. Сейчас в муниципалитете действует 33 торговых точки, где розничная наценка на ряд продуктов питания не превышает 15% от оптовой цены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Социальные магазины расположены, в том числе, и в отдаленных районах - Дальнем, Луговом, Ново-Александровске, Санаторном, Синегорске. Муниципалитет работает над расширением сети - планируется, что по запросам людей статус «социальный» получит еще магазин в Березняках. В условиях импортозамещения и сохранения продовольственной безопасности администрация города уделяет особое внимание поддержанию стабильной работы сети социальных магазинов.

В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка отмечают, что в социальных магазинах, которые находятся в городе, должны быть представлены 43 социальных товара с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены, в социальных магазинах на сельских территориях - 24 товара. Это хлеб, соль, сахар, крупы, молочные продукты, мясные и рыбные консервы, мясо, овощи, фрукты. Перечень определен постановлением администрации Южно-Сахалинска №524-па от 03.03.2016 «О социальных объектах потребительского рынка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».

Напомним, для хозяйствующих субъектов со статусом «Социальный» предусмотрены меры поддержки.

- Они имеют право подавать документы на возмещение затрат по арендной плате, если помещение в собственности - по коммунальным платежам. На уровне Сахалинской области существует закон, который предусматривает пониженную налоговую ставку, которой может пользоваться предприниматель, - уточнил ведущий советник отдела торговой политики департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Максим Иванов.

Магазин «Продукты» в с.Дальнем получил новый статус около двух месяцев назад. Руководство утверждает, что товары с минимальной наценкой пользуются большим спросом и в связи с этим даже выросла выручка.

- Наш магазин расположен в сельской местности, где проживает много пенсионеров, они наши частые покупатели. Мы решили принять участие в региональном проекте «Социальный магазин», в его рамках воспользовались упрощенной системой налогообложения. Теперь в нашем магазине представлены 24 наименования товаров с желтыми ценниками, на которых размещена информация о закупочной и продажной ценах - они пользуются большим спросом у сельчан, - отмечает управляющий магазином «Продукты» в с. Дальнее Татьяна Еременко.

Напомним, ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842).