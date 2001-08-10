Больше трех десятков социальных магазинов работают в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается работа по развитию сети социальных магазинов. Сейчас в муниципалитете действует 33 торговых точки, где розничная наценка на ряд продуктов питания не превышает 15% от оптовой цены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Социальные магазины расположены, в том числе, и в отдаленных районах - Дальнем, Луговом, Ново-Александровске, Санаторном, Синегорске. Муниципалитет работает над расширением сети - планируется, что по запросам людей статус «социальный» получит еще магазин в Березняках. В условиях импортозамещения и сохранения продовольственной безопасности администрация города уделяет особое внимание поддержанию стабильной работы сети социальных магазинов.
В департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка отмечают, что в социальных магазинах, которые находятся в городе, должны быть представлены 43 социальных товара с розничной наценкой не более 15% от оптовой цены, в социальных магазинах на сельских территориях - 24 товара. Это хлеб, соль, сахар, крупы, молочные продукты, мясные и рыбные консервы, мясо, овощи, фрукты. Перечень определен постановлением администрации Южно-Сахалинска №524-па от 03.03.2016 «О социальных объектах потребительского рынка на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Напомним, для хозяйствующих субъектов со статусом «Социальный» предусмотрены меры поддержки.
- Они имеют право подавать документы на возмещение затрат по арендной плате, если помещение в собственности - по коммунальным платежам. На уровне Сахалинской области существует закон, который предусматривает пониженную налоговую ставку, которой может пользоваться предприниматель, - уточнил ведущий советник отдела торговой политики департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Максим Иванов.
Магазин «Продукты» в с.Дальнем получил новый статус около двух месяцев назад. Руководство утверждает, что товары с минимальной наценкой пользуются большим спросом и в связи с этим даже выросла выручка.
- Наш магазин расположен в сельской местности, где проживает много пенсионеров, они наши частые покупатели. Мы решили принять участие в региональном проекте «Социальный магазин», в его рамках воспользовались упрощенной системой налогообложения. Теперь в нашем магазине представлены 24 наименования товаров с желтыми ценниками, на которых размещена информация о закупочной и продажной ценах - они пользуются большим спросом у сельчан, - отмечает управляющий магазином «Продукты» в с. Дальнее Татьяна Еременко.
Напомним, ознакомиться с перечнем социальных магазинов можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3842).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Сахалинка поверила аватарке с логотипом Госуслуг и перевела мошенникам деньги
11:51 Сегодня Почта России модернизировала четыре сельских отделения в Сахалинской области
08:12 Сегодня В населенных пунктах Поронайского района построят около двух километров линий уличного освещения
09:39 Сегодня Сахалинские фигуристы заняли первое командное место на Спартакиаде в Красноярске
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
- 17:12 3 Февраля На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
15:08 3 Февраля Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?