Почта России модернизировала четыре сельских отделения в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В 2022 году Почта России отремонтировала отделения в сёлах Яблочное, Чехов, Костромское и Березняки. Компания проводит модернизацию по поручению президента РФ Владимира Путина.

В обновлённых отделениях Почта запустила актуальные для малых поселений услуги, создав комфортные условия для клиентов.

"Отделения теперь не только выглядят современно, но и оказывают новые полезные услуги жителям", - рассказала директор УФПС Сахалинской области Елена Дёмина.

"В первую очередь хотим отметить, что люди, проживающие в этих сёлах, теперь могут получить разнообразные услуги без выезда в областной центр. Благодаря "Народной программе" партии удалось закупить современное оборудование и обучить персонал, теперь работа запущена, а жизнь сельчан стала комфортнее", - отметила член Президиума регионального политического совета "Единой России" Наталья Коршунова.

Почтовые отделения Сахалинской области, модернизированные по народной программе партии "Единая Россия", вошли в интерактивную карту центров обслуживания портала Госуслуг. Посетители с помощью компьютера, установленного в клиентском зале, могут самостоятельно зайти на сайт "Работа.ру" или пользоваться личным кабинетом на Госуслугах. Для молодёжи - это возможность получить "Пушкинскую карту", предоставить документы в онлайн для поступления в вуз. Для получения доступа к сервисам Госуслуг достаточно обратиться к оператору почтового отделения, предъявив паспорт и СНИЛС.

Помимо традиционных почтовых и финансовых услуг, в почтовых отделениях появился "уголок здоровья" с медицинскими бытовыми приборами для проверки показателей здоровья: температуры, давления, уровня кислорода в крови.

Модернизация сети и ремонт отделений позволят повысить доступность услуг и качество обслуживания в небольших сёлах.