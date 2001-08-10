Камбалу по 100 рублей и навагу от 60 рублей будут продавать в Южно-Сахалинске 11 и 11 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

10 и 11 февраля торговля свежей рыбой будет вестись на нескольких площадках Южно-Сахалинска:

- на ярмарочной площадке около "Дома торговли" (Мира, 106А) с 11.00 до 16.00 ИП Можайский О.В., ИП Власов И. В. реализует навагу от 60 до 80 руб. за кг, а также камбалу по 100 руб. за кг;

- северная сторона дома №17Г по бул. Анкудинова; южнее дома №26 по ул. Пограничной, около ТЦ "Янтарь"; севернее строения №13 по ул. Сахалинской, около супермаркета "Столичный"; северо-западнее пересечения улиц Сахалинской и Лермонтова с 10.00 до 19.00 ИП Дорожкин А.М. реализует навагу по цене от 70 до 90 руб. за кг.

Торговля осуществляется в рамках реализации проекта "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".