В Поронайском районе выбрали участки под возведение восьми новых домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Гастелло Поронайского района ведется активная работа в рамках региональной программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На данный момент близится к завершению строительство 12 двухквартирных домов, сейчас строители занимаются внутренней отделкой. Сегодня были определены новые земельные участки под постройку 8 домов для переселения граждан.

Рабочая группа в составе первого вице-мэра Виталия Пенкина, референта территориального отдела сел Гастелло и Тихменево Олега Лысака и начальника земельного отдела Елены Кондратьевой осмотрели земельные участки, на которых планируется строительство новых домов. Первым этапом специалисты выполнят межевание участка. Перед началом земляных работ территорию полностью освободят от старых построек и сооружений.

Новые двухквартирные дома в Гастелло будут возводиться на улице Центральной. До окончания текущего года запланировано провести кадастровые работы и аукцион на определение подрядной организации. Строительные работы планируется начать в 2024 году.

- После завершения жилищного строительства в новые дома смогут заехать 16 гастелловских семей. В этих домах будет централизованное отопление, которое в будущем будет подаваться с газовой котельной. Местоположение очень удобное, инфраструктура подразумевает шаговую доступность ко всем социальным объектам: рядом школа, медицинское учреждение, территориальный отдел и библиотека, - рассказал первый вице-мэр Виталий Пенкин.

До окончания I квартала 2023 года аналогичные мероприятия на определение земельных участков проведут в селе Майское.