В сахалинском селе капитально отремонтировали Дом культуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы выполнили в Правде Холмского района. В доме культуры "Рыбак" заменили кровлю, обустроили фасад и обновили концертный зал. Здание капитально отремонтировано в рамках национального проекта "Культура". Из федерального бюджета было направлено 5,1 миллиона рублей, из областного - 17,2 миллиона, рассказали ТИА "Отсрова" в региональном правительстве.
- Теперь у нас оборудовано отдельное помещение для занятий танцами и фитнесом, основной кинозал также существенно обновился. Он стал современнее и комфортнее для гостей, - рассказала исполняющая обязанности заведующей СДК "Рыбак" Татьяна Васильева.
На крыше подрядная организация заново уложила стропильную систему, а вместо шифера - современный кровельный материал. Выполнены утепление фасадной части здания, ремонт входной группы.
- Отремонтировали всю систему отопления здания, - отметил руководитель МКУ "Служба единого заказчика" Андрей Гудзев. - Подрядчик заменил более 50 радиаторов, 500 метров коммуникаций, а также установил современные электрические котлы взамен старых угольных. Благодаря этому в помещениях стало теплее и прекратился выброс вредных веществ в атмосферу от сжигания твёрдого топлива.
Дом культуры является сердцем культурной жизни села. Здесь проводятся культурно-массовые мероприятия, фестивали и праздники. Кроме того, в ДК занимаются творчеством девять объединений. В них дети и взрослые - это более 50 человек - обучаются хореографии, театральному искусству, рукоделию.
- В рамках нацпроекта "Культура" и при поддержке регионального правительства в Холмском городском округе продолжаются мероприятия по обновлению сельских учреждений культуры, - подчеркнула вице-мэр Наталья Белоцерковская. - В 2021-м отремонтировали ДК в селах Совхозное и Чапланово, благоустроили площадки для проведения праздников. В 2022-м завершили ремонт в Правде. Большое внимание уделяем оснащению учреждений современным акустическим и световым оборудованием.
Сейчас продолжается капитальный ремонт Дома культуры в Чехове Холмского района. На объекте заменена кровля, обновлен фасад. Впереди ремонт помещений и благоустройство территории. Работы планируется завершить до конца этого года.
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