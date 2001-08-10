В населенных пунктах Поронайского района построят около двух километров линий уличного освещения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по строительству линий наружного освещения стартовали в населенных пунктах Поронайского района. В этом году в рамках муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства Поронайского городского округа" в план строительства уличных электросетей вошли семь участков улиц в селе Леонидово, пгт. Вахрушев и в городе Поронайске. Общая протяженность участков около двух километров.

В настоящее время электромонтажники приступили к работам в селе Леонидово и пгт. Вахрушев. Специалисты устанавливают опоры освещения, прокладывают новые линии уличного освещения, устанавливают энергосберегающие светодиодные светильники. Завершить работы по устройству планируется в марте.

Список улиц, где будет выполнено строительство новых линий уличного освещения:

- село Леонидово - ул. Поронайская, ул. Восточная;

- пгт. Вахрушев - ул. Центральная, ул. Пришахтная, пер. Клубный;

- город Поронайск - ул. Победы, ул. Первомайская.