Дети из Сахалинской области смогут освоить криптоискусство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС и анимационный сериал "Смешарики" запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта МТС "Поколение М". Онлайн-курс позволит детям из Сахалинской области познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в 3D формате.
Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта "Поколение М", разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере "МТС Диджитал" и креаторы "Смешариков" расскажут детям про взаимосвязь искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он "живет" на блокчейне.
Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.
"Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Примечательно, что они актуальны не только ребятам, которые хотят "кодить", но и юным креативщикам, мечтающим о создании цифровых произведений искусства. Интерес к теме, запрос на знания у юной аудитории очень большой, поэтому мы рады, что ИТ-специалисты "МТС Диджитал", объединившиеся на онлайн-платформе "Поколение М", готовы рассказать детям про основу криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями "Смешариков" дети пройдут увлекательный путь - от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта", - говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.
После завершения обучающих мастер-классов самые активные участники 6-10 лет попытают силы в конкурсе "Рисуй со Смешариками", им нужно загрузить, созданные на домашнем задании, работы на сайт по 31 мая 2023 года.
Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются "Смешарики". За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы и фирменные подарки от любимых героев.
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