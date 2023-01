Кинокартины про путешествия и триллеры: что смотрели сахалинцы в 2022 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МТС и аналитики онлайн-кинотеатра KION рассказали о кинопредпочтениях жителей Сахалинской области по итогам 2022 года.

По данным онлайн-кинотектра KION от МТС, россияне за прошедший год отдавали предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам, в то время как у жителей Сахалина большей популярностью пользовались кинокартины про путешествия, триллеры и документальные фильмы.

В список самых любимых фильмов 2022 года у жителей Сахалина вошли роуд-муви, получивший Гран-при в Каннах "Купе номер 6" (18+), комедия о популярном блогере с Виктором Хориняковым и Таисией Вилковой "Непослушник" (12+), триллер о выжившей в авиакатастрофе дальневосточнице "Одна" (18+); отечественная драма "Недетский дом" (18+) с Иваном Охлобыстиным в главной роли, триллер "Одержимая" (18+) режиссера Игоря Волошина о судмедэксперте и австралийский документальный фильм "2040: будущее ждет" (6+).

Среди зарубежных сериалов в прошлом году жители Сахалина чаще всего смотрели скандинавский детектив "Мост"(18+), новое прочтение знаменитого приключенческого романа с Дэвидом Теннантом в главной роли "Вокруг света за 80 дней"(18+); остроумную криминальную комедию "Голяк" (18+) с Джозефом Гилганом и захватывающий триллер с Оливье Маршалем "Багровые реки"(18+).

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION жители Сахалина по предпочтениям отдали "горячему" драмеди о любви с Андреем Бурковским и Яной Гладких "AMORE MORE" (18+). Второе место кинопросмотра в регионе занимает хитовый остросюжетный сериал с Павлом Прилучным "Жизнь по вызову" (18+). Третье место сахалинцы отдали авантюрной комедии с Петром Скворцовым и Аленой Михайловой "Секреты семейной жизни"(18+). Из документальных сериалов KION, самым популярным оказался "Zivert. Do For Love" - документальный проект МТС Live и KION о певице Zivert (18+).