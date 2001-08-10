Горожане могут рассказать, каким они хотят видеть Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каким южносахалинцы хотят видеть город - зеленым, спортивно-развлекательным или насыщенным услугами? На этот и другие вопросы ждут ответов от жителей областного центра. С сегодняшнего дня на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска проводится тематическое анкетирование, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали департаменте архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска, сегодня участие жителей в формировании городской среды является нормой современной градостроительной политики.

- Именно горожане являются первоочередными пользователями общественной инфраструктуры Южно-Сахалинска, для них создаются новые скверы, благоустраиваются зеленые зоны. Вполне логично, чтобы сами жители активно участвовали в формировании будущего облика областного центра, - уточнила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Ирина Андросова. - Специально для этого мы подготовили тематическую анкету по общественным пространствам города.

Жителям предлагают ответить на несколько вопросов. Например, как часто и какие места отдыха посещают жители? Чего не хватает на территориях общего пользования для комфортного времяпрепровождения? Какой вид отдыха является предпочтительным и ряд других.

Анкетирование проходит на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска по ссылке и продлится до 28 декабря.