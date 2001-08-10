Дед Мороз отменил контрольные у выпускников Поронайского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учебный день 19 декабря для первоклашек и выпускников Поронайского района начался необычно. В гости к школьникам пришел Дед Мороз. С собой волшебник принес мешок со сладкими подарками. Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом и вручил им шоколадки.

Первоклашкам сказочный персонаж провел небольшую викторину с загадками. Для учеников 11 классов в этот день был подготовлен своеобразный розыгрыш. В начале урока учителя объявили о контрольной работе, после чего в класс зашел Дед Мороз и отменил ее проведение. Чтобы получить сладкий подарок старшеклассникам, как в детстве, пришлось рассказать стишок, спеть или станцевать. Все школьники были рады появлению главного новогоднего волшебника, с удовольствием приняли участие в веселом действе.

Акция была проведена специалистами Департамента образования, культуры и спорта и КДЦ «Мир» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия».