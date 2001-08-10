В желтом мигающем режиме работает светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ночь на 19 декабря в работах по расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами было задействовано 48 человек и 91 единица техники. В течение дня на расчистку выйдут 105 рабочих и 84 единицы техники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Общественный транспорт работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 167 пассажирских автобусов.
Контроль за качеством расчистки улично-дорожной сети в ежедневном режиме ведут сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Сигналы о ненормативном состоянии городских дорог, затрудняющем проезд автотранспорта, жители могут передавать по телефону диспетчерской: 300-475.
Качество расчистки дворовых территорий проверяет отдел муниципального жилищного контроля. По результатам осмотра 16 декабря сотрудники выдали управляющим компаниям 4 предостережения. Сегодня проверки будут проводиться в южной части города и планировочном районе Луговое.
Информацию о некачественной работе УК южносахалинцы могут передавать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official
Для проезда открыт перекресток улиц Украинской и Карьерной. Добавим, с 8.00 23 декабря до 18.00 25 декабря для движения автотранспорта закроют внутриквартальный проезд в границах улиц Дзержинского и пр. Мира - от дома №65Б по пр. Мира до ТЦ «Коралл» (пр. Мира, 66). Здесь будут проводиться работы по укладке кабельной линии.
В желтом мигающем режиме функционирует светофор, расположенный на пересечении улиц Ленина и Авиационной. О дате ввода в работу будет сообщено дополнительно. Пешеходный светофор, который сейчас также установлен на перекрестке, будет демонтирован как только будет настроен постоянный режим работы объекта.
Информацию о дорожной обстановке на улицах городского округа можно отслеживать в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью».
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