В Холмске капитально отремонтировали многоквартирный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске 14 декабря провели приемку многоквартирного дома на улице Капитанской после капитального ремонта фасада. Жильцы назвали это событие долгожданным - последние несколько лет они боролись с плесенью и грибком в квартирах из-за трещин и отваливающейся со стен штукатурки, рассказали ТИА "Острова" в министерстве ЖКХ Сахалинской области.

Строители выполнили полный объем работы в доме № 1. Объект без замечаний приняла комиссия, в состав которой вошли представители Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области, районной администрации, подрядной и управляющей организаций и активные собственники.

- Дом состоит из нескольких блок-секций. В каждой утеплили фасад, сделали декоративную штукатурку, заменили все окна в местах общего пользования, а также отремонтировали входные группы и козырьки лоджий на верхних этажах. Отметим, что обшивку лоджий выполнили в едином стиле. Только несколько собственников предпочли оставить прежние варианты, - подчеркнул инженер первой категории отдела строительного контроля Фонда капремонта Николай Балыбердин.

Многоэтажка 1982 года постройки преобразилась не только внешне. По словам председателя совета дома Любови Кузнецовой, благодаря капремонту в квартирах стало теплее и комфортнее.

- Считаю, что нам повезло со строителями. Работы выполнили качественно и в срок. На протяжении всего этого времени они прислушивались к предложениям жильцов, оперативно решали возникающие вопросы. Напрямую связь держали и с представителями Фонда капремонта. Конечно, были моменты, когда строители выполняли шумные работы, но мы прекрасно понимаем, что это во благо, нужно просто потерпеть. Теперь у нас самый теплый и красивый дом, и весь город нам завидует, - с улыбкой отметила Любовь Кузнецова.

По ее словам, замечаний у жильцов дома нет. Они оценили капитальный ремонт на 5 с плюсом.

Всего в 2022 году в Сахалинской области уже капитально отремонтировали 225 конструктивов в 132 домах. Провели работы по капремонту фасадов, крыш, инженерных сетей и подвалов.