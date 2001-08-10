Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2022
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Метель прогнозируется на территории Северо-Курильского района 15 декабря
14:20, | Новости общества Сахалина и Курил

Сильные снег и ветер прогнозируются на территории двух районов Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

16 декабря на территории Ногликского и Охинского районов прогнозируется снег, ночью местами сильный, порывы ветра 12-17 м/с, на побережье 20-25 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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