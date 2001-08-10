Жителей Южно-Сахалинска приглашают проголосовать за дворовые территории, которые будут благоустроены
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в областном центре стартовало голосование в рамках федерального проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке. Оно будет проходить с 15 по 25 декабря включительно. По его итогам в городском округе будут определены дворовые территории, в которых уже в следующем году запланируют благоустройство за счет федеральных средств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Опрос проводится на платформе обратной связи. Во дворах, которые победят на голосовании, при необходимости установят малые архитектурные формы, детские игровые либо спортивные площадки, обустроят пешеходные дорожки, проведут озеленение.
В перечень подлежащих благоустройству войдут дворы домов, жители которых проявили наибольшую активность в ходе голосования. То есть, чем больше жителей дома оставят свой голос, тем выше вероятность, что именно по данному адресу будут выполнены работы. Другое важное условие – готовность собственников многоквартирного дома взять имущество на содержание.
После определения перечня дворов — участников программы, будут проведены встречи с жителями для обсуждения и утверждения дизайн-проектов будущего облика дворовых территорий. Также будет проработан вопрос принятия имущества, полученного в результате благоустройства в общую собственность жильцов многоквартирного дома.
Проект «1000 дворов» на Дальнем Востоке реализуется в областном центре по поручению Президента России Владимира Путина и позволяет увеличить перечень дворов, в которых проводится ремонт, создать новые доступные пространства для отдыха.
Добавим, в 2022 году в рамках проекта «1000 в дворов» новый облик получили 12 дворовых территорий городского округа.
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