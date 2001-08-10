Тихоокеанское
информационное агентство
15 Декабря 2022
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Метель прогнозируется на территории Северо-Курильского района 15 декабря
10:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Метель прогнозируется на территории Северо-Курильского района 15 декабря

Метель прогнозируется на территории Северо-Курильского района 15 декабря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во второй половине дня 15 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег, метель (видимость менее 500 метров), ветер 25-30 м/с, порывы 33-35 м/с (ураган), сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрацию указанного муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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