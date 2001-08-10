Юрий Трутнев проверил организацию подготовки мобилизованных на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил организацию подготовки военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев на полигоне «Успенский». Вместе с вице-премьером в рабочей поездке принял участие губернатор островного региона Валерий Лимаренко. Организацию боевой подготовки на полигоне представил временно исполняющий обязанности командира армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) полковник Андрей Гречка, рассказали ТИА "Острова" в регионаьном правительтсве.

Организовано обучение военнослужащих ВВО, мобилизованных и добровольцев по различным видам военных дисциплин. Проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием, гранатомётами, переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Организована инженерная подготовка, занятия по тактической медицине. Ведётся подготовка артиллерийских подразделений (минометных расчётов и реактивных систем залпового огня). Обучение бойцов организовано инструкторами, прошедшими вооружённые конфликты, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе проведения СВО.

На полигоне «Успенский» проводится подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Испытываются БПЛА сахалинского производства, которые выпускаются на базе конструкторского бюро САМИ в Южно-Сахалинске. Техника уже доказала свою эффективность в полевых условиях, в ближайшее время БПЛА пройдут тестирование в зоне специальной военной операции. Как пояснили специалисты, дроны сахалинского производства предназначены для оперативной доставки необходимых грузов в зоне боевых действий. И сейчас на полигоне военнослужащих, мобилизованных и добровольцев обучают управлять разными типами беспилотников. Также бойцов обучают действовать в нестандартных ситуациях, в том числе в условиях радиоэлектронных помех, когда теряется управление техникой.