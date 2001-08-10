В Благовещенске открыли фестиваль-парк, самое высокое здание города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В воскресенье, 11 декабря, в Благовещенске торжественно открыли «Фестиваль парк», сообщает ИА "Порт Амур". Это уникальный объект - самое высокое здание в городе. Его высота вместе со шпилем составляет 84 метра. Площадь превышает 100 тысяч квадратных метров. Пока посетителям доступны первые два этажа. Здесь работают торговые ряды.
На открытии гостей поприветствовал создатель «Фестиваль парка», бизнесмен Александр Федорчук.
- Как назовешь корабль, так он и поплывет, - обратился к собравшимся Александр Федорчук. - «Фестиваль парк»... Для меня фестиваль - это праздник, радость, улыбки, смех, много радостных людей, поэтому такое название нашему центру было бы уместно. А слово «парк» уместно для того, что много. У нас здесь будут и магазины, и ресторан, и отель, и фитнес. Поэтому название универсального комплекса вполне соответствует задумке. Хотел бы отдельно поблагодарить строителей, которые четыре года работали над возведением здания.
На празднике подрядчики передали символический ключ от здания управляющему центра Альберту Скнарину. Он пообещал, что в скором времени для посетителей откроют третий этаж и продуктовый супермаркет. Строителям осталось завершить внутренние отделочные работы.
- Работы продолжаются на верхних этажах здания, но для посетителей это не составит проблемы, они нас даже не увидят, - рассказал руководитель подрядной организации Артюш Караханян. - Будем стараться, чтобы покупатели слышали как можно меньше шума от строительных работ. В целом, не возникло особых трудностей в работе, поскольку мы занимаемся строительством не первый день, да и опыт возведения торговых центров тоже имеется. Среди наиболее сложных нюансов - высота здания и башня Татлина - это необычный объект для нашего города. Постоянно на возведении универсального комплекса трудились до полутысячи строителей различной специализации.
Со временем в новом благовещенском центре откроются и другие объекты, в том числе вращающийся ресторан, пятизвездочная гостиница, смотровая площадка, бизнес центр, бассейны, фитнес-клуб, SPA-зона, детский клуб, концертно-спортивная площадка. Для автомобилистов оборудуют подземный паркинг более чем на 400 мест.
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