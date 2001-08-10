На Сахалине презентовали книгу о региональных поправках в Конституцию страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Презентация книги Сергея Пономарева «Неотчуждаемость территории России: Сахалинские поправки в Конституции страны» состоялась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 декабря. Труд удалось издать тиражом в 400 экземпляров благодаря грантовой поддержке муниципального образования "Город Южно-Сахалинск", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Участниками мероприятия стали члены Русского Географического общества, представители Министерства иностранных дел, служащие 68-го армейского корпуса, представители пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, общественные деятели, политики и многие другие.
В своем выступлении Сергей Пономарев подробно рассказал о своей деятельности, описал путь, который проделали жители региона, чтобы в главном документе страны действовал принцип неотчуждаемости территории - принципиальный вопрос для островной области. Основой книги стали архивные документы и научные работы. Пользоваться ею будут в школах региона на уроках истории, краеведения и обществознания.
- Хотелось бы, чтобы она вошла в комплекс патриотической литературы как методическое пособие о том, как добиваться своих целей и добиться их» - подчеркнул историк.
О своем участии в подготовке и издании книги рассказали присутствующие островные учёные, общественные деятели, политики. Так, кандидат исторических наук, заведующий научно-редакционным отделом Сахалинского областного краеведческого музея Юлия Дин поделилась подробностями работы над книгой и подчеркнула важность знания Конституции Российской Федерации. На мероприятии выступили и те, кто поддерживал внедрение принципа неотчуждаемости территории в Конституцию страны, среди них –Светлана Иванова, второй секретарь представительства Министерства иностранных дел РФ в Южно-Сахалинске Юлия Лазовская, член совета Сахалинского областного отделения Русского географического общества, доктор педагогических наук, профессор кафедры физической культуры и спорта Сахалинского государственного университета Пётр Пасюков и председатель Сахалинского областного отделения Российского Союза ветеранов Владимир Кайдаш.
В завершение вечера в торжественной обстановке Сергей Пономарев передал 25 экземпляров книги директору Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Валентине Малышевой. Издания пополнят фонды СахОУНБ и муниципальных библиотек Сахалинской области.
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