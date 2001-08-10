В Холмск впервые за 10 лет пришло судно с автомобилями из Японии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

88 автомобилей из Отару (Япония) оформят сотрудники Холмского таможенного поста Сахалинской таможни. Судно с автомобилями для личного пользования физических лиц < strong>пришло в западный порт впервые спустя 10 лет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской таможни.

– Последние партии автомобилей оформлялись в Холмске в 2013 году, – рассказал начальник Холмского таможенного поста Александр Брейкин. – Позже все автомобили на остров стали ввозить через южный порт Корсаков. Сегодня из-за повышения спроса на автомобили, в том числе по причине падения курса валют, возобновляется дополнительная линия.

Хранение автомобилей, ввезенных в порт Холмска, будет осуществляться на площадках Холмского морского торгового порта. Несколько автомобилей ввезены из Японии и в морской порт Южно-Курильск (о. Кунашир), последние прямые поставки там были более 20 лет назад.

Декларирование автомобилей, ввезенных физическими лицами, осуществляется на таможенных постах в месте прибытия путем подачи пассажирской таможенной декларации. В Сахалинской области такой компетенцией наделены Корсаковский, Холмский и Южно-Курильский таможенные посты. Выпуск осуществляется не позднее четырёх часов с момента регистрации декларации. Оформить автомобиль может как сам владелец транспортного средства, так и таможенный представитель по обращению физического лица.

Лидером по импорту автомобилей в Сахалинскую область остается Корсаков. За 11 месяцев 2022 года в порт ввезено 3199 автомобилей, что на 258% больше, чем за аналогичный период 2021 года.