В Южно-Сахалинске участницу трудового фронта Мелитину Николаеву поздравили со 101-летием

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От имени мэра Сергея Надсадина участницу трудового фронта Мелитину Николаевну Николаеву с днем рождения поздравили представители департамента социальной политики города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

«Такие люди, как вы, составляют золотой фонд Южно-Сахалинска. Низкий поклон за ваш личный вклад в развитие областного центра. Мы искренне ценим ваш опыт, мудрость и путь, который вы прошли. Желаю здоровья, счастья, оставайтесь всегда молоды душой! - отметил в своем поздравлении мэр города Сергей Надсадин.

Добавим, Мелитина Николаевна родилась 8 декабря 1921 года в Москве. В 1942 году ее призвали в армию. На фронт не отправили, оставили в Москве, определив в пожарную часть. Мелитина Николаевна окончила школу пожарных, затем курсы, по завершении которых получила звание сержанта.

Как отмечает дочь именинницы Марина Чижевич, маму отличает жизнелюбие и оптимизм:

- Она очень позитивный человек, не копит в сердце обиды, всю жизнь с улыбкой. Не теряет эти качества, несмотря на возраст. Это и есть секрет ее долголетия.

На Сахалин Мелитина Николаевна приехала вместе с мужем в 1946 году. В Южно-Сахалинске сначала работала в пожарной охране инструктором по профилактике пожаров, а затем диспетчером. После 1959 года была автобусным контролером, а также диспетчером таксопарка. На пенсию Мелитина Николаевна вышла в 68 лет и вела активную общественную жизнь: участвовала в хоре ветеранов, включилась в деятельность городского совета ветеранов.

У Мелитины Николаевны три дочери, внуки и правнуки.