В Южно-Сахалинске почтили память Героев Отечества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День Героев Отечества в Южно-Сахалинске состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню на мемориале Славы, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.

В торжественном мероприятии приняли участие руководители регионального правительства, администрации города, представители законодательных и исполнительных органов власти, духовенства, военнослужащие.

Минутой молчания почтили память Героев Великой Отечественной войны и тружеников тыла, ветеранов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках, удостоенных высших государственных наград за свои подвиги.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что особенное значение праздник приобрел в наши дни, когда бойцы отстаивают интересы страны в ходе специальной военной операции, защищают мирных граждан, обеспечивают охрану гуманитарных колонн.

В знак глубокого уважения к Героям Отечества участники церемонии возложили гирлянды и цветы к Вечному огню.