В Южно-Сахалинске состоится общегородской день приема граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общегородской день приема граждан состоится в Южно-Сахалинске 12 декабря. С 10.00 до 13.00 на вопросы жителей будут отвечать специалисты и руководители ключевых структурных подразделений администрации города. Прием граждан будет осуществляться как лично в порядке живой очереди, так и в дистанционном формате посредством телефонной связи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Приемы также пройдут для жителей сел Синегорск, Березняки, Дальнее, планировочных районов Новоалександровск, Луговое и Хомутово.

Перечень структур муниципалитета, участвующих в проведении общегородского дня приема граждан, с указанием должностных лиц, адресов приемов и номеров телефонов размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.