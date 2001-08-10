Тихоокеанское
информационное агентство
9 Декабря 2022
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10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске состоится общегородской день приема граждан

В Южно-Сахалинске состоится общегородской день приема граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общегородской день приема граждан состоится в Южно-Сахалинске 12 декабря. С 10.00 до 13.00 на вопросы жителей будут отвечать специалисты и руководители ключевых структурных подразделений администрации города. Прием граждан будет осуществляться как лично в порядке живой очереди, так и в дистанционном формате посредством телефонной связи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Приемы также пройдут для жителей сел Синегорск, Березняки, Дальнее, планировочных районов Новоалександровск, Луговое и Хомутово.

Перечень структур муниципалитета, участвующих в проведении общегородского дня приема граждан, с указанием должностных лиц, адресов приемов и номеров телефонов размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

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