Власти Камчатки решили бороться с хамством в лечебных учреждениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как заявил губернатор Владимир Солодов в программе «Камчатка главное за неделю» с первого квартала 2023 года жители полуострова смогут по простой схеме оценивать качество предоставляемых медицинских услуг.

«На практике знаю, что очень многое зависит даже не от квалификации врача, не от медицинского оборудования, а просто от банальной подстройки режима работы, организации пространства, вежливости медицинского персонала в отношении наших граждан. Если даже посмотреть те обращения, которые ко мне поступают, то значительная часть связана просто с жалобами на хамское отношение со стороны администраторов лечебных учреждений, и отсутствие простого объяснения, почему недоступна запись к узкому врачу, и в какие сроки и как можно к нему записаться. И вот это самое главное, что нам нужно победить, и с чем мы будем бороться, развивая системные меры повышения качества здравоохранения», – рассказал Солодов.

В пресс-службе краевого правительства уточнили, что проект «QR-качество» рассматривается, как «одна из частей системных мер повышения качества здравоохранения». В медицинских учреждениях края будут размещены QR-коды. После посещения медучреждения, пациент через QR-код сможет перейти на простую форму обратной связи и поставить оценку тому должностному лицу – администратору или медицинскому сотруднику, – который оказал услугу.

«Необходимо сделать так, чтобы гражданин уходил из поликлиники или из больницы довольный и удовлетворённый отношением, объяснением того, что с его здоровьем происходит, и что дальше нужно делать. Уверен, что это будет существенно способствовать развитию взаимного уважения и стремления повысить качество обслуживания со стороны медицинских работников», – отметил губернатор.