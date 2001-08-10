Из-за снегопада в Южно-Сахалинске сбился график движения общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожная обстановка в областном центре и планировочных районах осложнена продолжающимся снегопадом. Утром на городские маршруты вышло 174 пассажирских автобуса. Наблюдаются небольшие задержки в расписании общественного транспорта. Коммунальные службы города задействовали все ресурсы на очистку от снега улично-дорожной сети, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ночь на 5 декабря на расчистке улиц было задействовано 39 человек и 112 единица техники. Сегодня в течение дня расчистку и вывоз снега будут вести 121 единица техники и 137 рабочих. Контроль за качеством расчистки осуществляют специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог и департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передавать информацию об участках, где затруднен проезд общественного транспорта по телефону диспетчерской: 300-475.
Особое внимание также уделяется уборке снега с дворовых территорий. Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля проводят ежедневный мониторинг качества зимнего содержания управляющими компаниями. Так, по факту ненадлежащего исполнения работ по очистке пешеходных зон и входных групп выданы предостережения ООО «Кипарис-2012» и «ЖЭУ-3». Сегодня специалисты проведут мониторинг содержания дворов по пр. Мира (юг) и в п. Октябрьское. О фактах некачественной работы УК жители могут сообщать на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.
Напомним также, что до 7 декабря частично ограничено движение на ул. Проточной от перекрестка с ул. Сахалинской до дома № 184А по ул. Проточной.
Актуальную информацию о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске можно отслеживать в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью».
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