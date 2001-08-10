Тихоокеанское
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5 Декабря 2022
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09:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Школьники Сахалинской области станут учиться на операторов беспилотников

Школьники Сахалинской области станут учиться на операторов беспилотников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На островах внедрят новый образовательный курс, который позволит юным сахалинцам и курильчанам повысить цифровую грамотность. Навыки управления беспилотными летательными аппаратами, знания об их внутреннем устройстве и понимание принципов разработки программного обеспечения помогут ребятам в освоении инженерных и IT-специальностей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

– Мы хотим, чтобы наши школьники, завершая обучение, получали сертификат оператора беспилотного летательного аппарата. Это дополнительное образование, которое обязательно пригодится ребятам при освоении цифровых профессий. Уроки в школах области начнутся в следующем учебном году. Причем занятия будут посещать все категории учащихся, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Участники встречи также обсудили наиболее актуальные вопросы, волнующие школьников. Один из них – качество питания в образовательных учреждениях. Чтобы его повысить, было решено провести эксперимент. Так, в ряде сахалинских школ будет введено несколько вариантов меню – юные островитяне смогут самостоятельно выбирать понравившиеся блюда.

– У нас уже есть школы, в которых ребята самостоятельно выбирают себе питание. К примеру, такой подход применяют в одном из образовательных учреждений Углегорского района. Это очень здорово. Считаю, что такую практику необходимо расширять, – отметила областной министр образования Анастасия Киктева.

Напомним, в прошлом году Сахалинская область вошла в 10 пилотных регионов по участию во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», в результате которого были отобраны педагоги на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сегодня в 68 городских и 55 сельских школах работают 123 советника.

Основные направления их деятельности – организация воспитательной работы в учреждении, вовлечение ребят в участие во всероссийских конкурсах и проектах. Также советники принимают активное участие в проведении еженедельных занятий «Разговоры о важном» и церемониях подъема/спуска флага Российской Федерации. Работа проводится в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

 

 

 

 

 

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