Школьники Сахалинской области станут учиться на операторов беспилотников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На островах внедрят новый образовательный курс, который позволит юным сахалинцам и курильчанам повысить цифровую грамотность. Навыки управления беспилотными летательными аппаратами, знания об их внутреннем устройстве и понимание принципов разработки программного обеспечения помогут ребятам в освоении инженерных и IT-специальностей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.

Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко с советниками директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

– Мы хотим, чтобы наши школьники, завершая обучение, получали сертификат оператора беспилотного летательного аппарата. Это дополнительное образование, которое обязательно пригодится ребятам при освоении цифровых профессий. Уроки в школах области начнутся в следующем учебном году. Причем занятия будут посещать все категории учащихся, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Участники встречи также обсудили наиболее актуальные вопросы, волнующие школьников. Один из них – качество питания в образовательных учреждениях. Чтобы его повысить, было решено провести эксперимент. Так, в ряде сахалинских школ будет введено несколько вариантов меню – юные островитяне смогут самостоятельно выбирать понравившиеся блюда.

– У нас уже есть школы, в которых ребята самостоятельно выбирают себе питание. К примеру, такой подход применяют в одном из образовательных учреждений Углегорского района. Это очень здорово. Считаю, что такую практику необходимо расширять, – отметила областной министр образования Анастасия Киктева.

Напомним, в прошлом году Сахалинская область вошла в 10 пилотных регионов по участию во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства», в результате которого были отобраны педагоги на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сегодня в 68 городских и 55 сельских школах работают 123 советника.

Основные направления их деятельности – организация воспитательной работы в учреждении, вовлечение ребят в участие во всероссийских конкурсах и проектах. Также советники принимают активное участие в проведении еженедельных занятий «Разговоры о важном» и церемониях подъема/спуска флага Российской Федерации. Работа проводится в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».