"Транспортная компания" в Южно-Сахалинске переезжает на новую базу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В течение нескольких дней производственная база муниципального АО «Транспортная компания» переедет с ул. Пограничной на временную площадку, расположенную в районе ул. Железнодорожной – в настоящее время здесь завершают подготовку земельного участка, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Отметим, что автопарк и помещения для работы персонала будут располагаться по этому адресу временно, до момента ввода в эксплуатацию новой производственной базы. Её строительство стартовало в Южно-Сахалинске в этом году в рамках реализации транспортной реформы, инициированной мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. По всем параметрам объект будет отвечать современным требованиям. Завершить работы планируется к концу 2023 года.

Вместе с тем, уже в феврале-марте на участке, где в настоящее время функционирует база (Пограничная, 49) начнутся работы по строительству нового капитального объекта. В связи с этим для АО «Транспортная компания» временно определили другую территорию, расположенную неподалеку от основного места.

– На участке, предоставленном в аренду, предусмотрено все необходимое для организации работы предприятия – есть ограждение, организован контрольно-пропускной пункт, видеонаблюдение, система освещения. Также здесь расположены большие отапливаемые боксы, в которых будет размещено ремонтное оборудование. Созданы условия для обслуживания автобусов, организованы помещения для персонала, диспетчерской и других служб, – отметил вице-мэр Алексей Римша.

Добавим, что автобусы переедут на новую площадку уже 3 декабря.

– Все технологические моменты проработаны, решены организационные вопросы. Утром автобусы выйдут с площадки на ул. Пограничной, а вернутся уже на новый адрес по ул. Железнодорожной. Данные мероприятия не повлияют на работу общественного транспорта, автобусы будут курсировать согласно утвержденному графику и расписанию, – сказал директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.

Добавим, что полностью транспортировать все оборудование предприятия планируется течение недели.