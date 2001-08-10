Тихоокеанское
информационное агентство
1 Декабря 2022
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В Южно-Сахалинске 2 декабря проверят систему уличного оповещения
14:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Хомутово 2 декабря состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей планировочного района Хомутово 2 декабря приглашают на выездной прием граждан. На вопросы южносахалинцев ответят специалисты департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской админсирации.

Прием состоится по адресу: ул. 2-я Центральная, 39 (отдел по управлению территорией). Начало в 16:00.

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