В Южно-Сахалинске завершают демонтаж непригодных для эксплуатации элементов детских площадок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершаются работы по демонтажу непригодных для эксплуатации элементов детских площадок. Также с игровых зон убирают и отправляют на утилизацию комплексы, срок эксплуатации которых уже истек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, работы по инвентаризации элементов детских площадок проведены в городском округе в начале ноября. Все комплексы должны быть приведены в соответствие требованиям безопасности вступившего в силу технического регламента Евразийского экономического союза.
Глава города поручил провести обследование объектов, зафиксировать все дефекты и неисправности, определить элементы, которые подлежат ремонту. На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, в специальном разделе размещен реестр, в котором отражается эта и другая информация.
Следующий этап — оперативно демонтировать все непригодные для эксплуатации конструкции. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, эти работы уже практически завершены. Из 208 выявленных в ходе мониторинга элементов порядка 180 уже демонтировано. Сегодня и в течение завтрашнего дня рабочие уберут и вывезут на утилизацию оставшиеся. Кроме того, проведена инвентаризация детских площадок, закрепленных за МУП «ЖЭУ-10». Аналогичная работа проведена на площадках, которые находятся на балансе управляющих компаний города.
До 1 мая детские игровые комплексы будут отремонтированы, также необходимо привести в порядок покрытие, ограждение.
Добавим, детская площадка — элемент общего имущества. Все работы по капитальному ремонту территорий, где устанавливаются малые архитектурные формы, детские площадки, игровые комплексы, проводятся только при положительном решении собственников помещений в многоквартирном доме. Жильцам необходимо провести общее собрание и вынести на обсуждение вопросы участия в программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в частности – установки детской игровой (спортивной) площадки, её содержания и корректировки тарифа в связи с включением детской площадки в состав общего имущества.
Получить дополнительную информацию о включении в состав общего имущества детских площадок, а также о механизме организации и проведения общих собраний собственников можно по телефону 300-469 (доб. 1- 9).
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 15:11 Сегодня В сахалинском министерстве здравоохранения произошли кадровые перестановки
09:28 Сегодня В Охе из-за метели отменили занятия в школах
10:53 Сегодня В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали участок северо-западного объезда
11:15 Сегодня Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик
- 17:11 24 Ноября Мобилизованные сахалинцы учатся корректировать огонь артиллерии
- 15:38 25 Ноября На севера Сахалина ожидается метель и усиление ветра
10:39 24 Ноября Иностранец на Сахалине пообещал обучить вождению островитянку, взял деньги и пропал
09:21 25 Ноября Не дошираком единым или как выжить бедному студенту на Сахалине
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
Выбор редакции
- 10:58 23 Ноября Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?