В Южно-Сахалинске завершают демонтаж непригодных для эксплуатации элементов детских площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершаются работы по демонтажу непригодных для эксплуатации элементов детских площадок. Также с игровых зон убирают и отправляют на утилизацию комплексы, срок эксплуатации которых уже истек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, работы по инвентаризации элементов детских площадок проведены в городском округе в начале ноября. Все комплексы должны быть приведены в соответствие требованиям безопасности вступившего в силу технического регламента Евразийского экономического союза.

Глава города поручил провести обследование объектов, зафиксировать все дефекты и неисправности, определить элементы, которые подлежат ремонту. На официальном сайте администрации Южно-Сахалинска, в специальном разделе размещен реестр, в котором отражается эта и другая информация.

Следующий этап — оперативно демонтировать все непригодные для эксплуатации конструкции. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, эти работы уже практически завершены. Из 208 выявленных в ходе мониторинга элементов порядка 180 уже демонтировано. Сегодня и в течение завтрашнего дня рабочие уберут и вывезут на утилизацию оставшиеся. Кроме того, проведена инвентаризация детских площадок, закрепленных за МУП «ЖЭУ-10». Аналогичная работа проведена на площадках, которые находятся на балансе управляющих компаний города.

До 1 мая детские игровые комплексы будут отремонтированы, также необходимо привести в порядок покрытие, ограждение.

Добавим, детская площадка — элемент общего имущества. Все работы по капитальному ремонту территорий, где устанавливаются малые архитектурные формы, детские площадки, игровые комплексы, проводятся только при положительном решении собственников помещений в многоквартирном доме. Жильцам необходимо провести общее собрание и вынести на обсуждение вопросы участия в программе «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», в частности – установки детской игровой (спортивной) площадки, её содержания и корректировки тарифа в связи с включением детской площадки в состав общего имущества.

Получить дополнительную информацию о включении в состав общего имущества детских площадок, а также о механизме организации и проведения общих собраний собственников можно по телефону 300-469 (доб. 1- 9).