Новый дом культуры в селе Соловьёвка откроется через год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учреждение строится на месте бывшего ДК, который прослужил жителям 65 лет, но уже не соответствовал масштабам развития быстрорастущего села. Решение о возведении нового дома культуры принял губернатор Валерий Лимаренко во время одной из рабочих поездок в Корсаковский район, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
На сегодняшний день возведен каркас здания, выполнено переустройство всех инженерных сетей. По плану дом культуры должны сдать в феврале 2024 года, но строители торопятся сделать все работы к концу 2023 года, чтобы жители смогли отпраздновать новогодние праздники в стенах нового клуба.
– В этом году отмечали 140-летие села, был масштабный праздник, в котором не хватало нашего дома культуры. У нас ежегодно празднуется масленица, новый год, открытие ёлки. В старом клубе играли свадьбы, семейные праздники. Есть такие семьи, которые 3-4 поколения здесь живут. Для них старый клуб был очень дорог, но он был очень маленьким и ветхим и не вмещал всех желающих, – поделилась заведующая сельским клубом Елена Копанец.
При проектировании здания специалисты учли пожелания работников учреждения: в здании планируется разместить отдельную комнату для кружковых работ, помещение для танцевальных коллективов, зрительный зал, большое фойе.
– Идем в графике, проблем с материалами нет. Материалы используются согласно всем нормам и требованиям, самое главное это негорючий фасад и другая необходимая противопожарная обработка. Постараемся сдать объект раньше срока, – рассказал главный инженер компании-застройщика Кирилл Рогозин.
Дом культуры в Соловьёвке входит в адресную инвестиционную программу, стройка идёт в рамках регионального проекта «Культурная среда», который входит в национальный проект «Культура». За такими стройками - особый контроль на всех этапах.
– Помимо государственной инспекции по строительному надзору, постоянный контроль ведут специалисты министерства, на объект регулярно выезжают с инспекцией. Также объекты ведутся на платформе строительных сервисов. При возникновении рисков сразу же решаем проблемы, – отметил министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.
Напомним, в рамках проекта «Культурная среда» в регионе в этом году проведён капитальный ремонт детской школы искусств «Этнос» в областном центре и сельского клуба села Новиково Корсаковского района. До конца года планируется закончить капитальный ремонт дома культуры села Правда и переоснастить центральную детскую библиотеку Невельска. Следующим летом в селе Адо-Тымово откроется современный дом культуры, а в Шахтерске завершится строительство Центра культурного развития.
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