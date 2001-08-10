В Дальнем завершается благоустройство ТПУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 28 ноября транспортно-пересадочный узел «Алые розы» в Дальнем начинает работу в полноценном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас на ТПУ уже смонтирован теплый павильон для ожидания автобусов, удобная посадочная площадка на рельсобус и туалетный модуль. Завершается устройство навесов над площадками для автобусов. Стоит отметить, что платформа ТПУ «Алые розы» стала первой в своем роде в России.

- Платформа выполнена в среднем стандарте и имеет протяженность 50 метров, что позволит осуществлять посадку и высадку сразу из трех вагонов рельсобуса, ранее пассажиры выходили только из одного. Это новый эталон стандартов РЖД по обустройству посадочных платформ. И наше ТПУ в Дальнем стало первым в стране, где применен новый стандарт, - отметил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Напомним, в тестовом режиме работа ТПУ «Алые розы» была запущена в октябре. Одновременно планировалось продолжать работы по благоустройству, но в целях безопасности из-за наличия большого количества техники и подвоза строительных материалов, было решено приостановить функционирование платформы для населения до завершения всех строительных работ.

Для полноценной деятельности ТПУ осталось нанести разметку на пешеходные переходы и запустить светофорный объект. Это адаптивный светофор с петлевыми детекторами, работа которых ориентирована на предоставление приоритета общественному транспорту для комфортного выезда с пересадочного узла. С 30 ноября автобусы № 81, 104 и 105 будут ходить до ТПУ «Алые розы».

Уточним, интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска является одним из стратегических проектов транспортной реформы, стартовавшей в областном центре в августе этого года (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1518/2273). Поддержку инициативе оказали губернатор области Валерий Лимаренко и мэр города Сергей Надсадин.

Так, в ходе ее реализации у пассажиров при использовании транспортной карты появилась возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут от времени оплаты. Такая пересадка действует по маршруту «Южно-Сахалинск - Дальнее» и в обратном направлении, как при пересадке с рельсобуса на автобус, так и с автобуса на ж\д транспорт.

Приобрести транспортную карту можно в кассах РЖД - 200 рублей (на балансе 2 поездки), а также по адресу Пограничная, 30, МУП «ГИАЦ» - 150 рублей (без баланса, необходимо дополнительно внести средства.) Кроме того, планируется запуск продажи транспортных карт в вендинговом аппарате на ТПУ «Алые розы».