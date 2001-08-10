В Дальнем завершается благоустройство ТПУ "Алые розы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 28 ноября транспортно-пересадочный узел «Алые розы» в Дальнем начинает работу в полноценном режиме, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сейчас на ТПУ уже смонтирован теплый павильон для ожидания автобусов, удобная посадочная площадка на рельсобус и туалетный модуль. Завершается устройство навесов над площадками для автобусов. Стоит отметить, что платформа ТПУ «Алые розы» стала первой в своем роде в России.
- Платформа выполнена в среднем стандарте и имеет протяженность 50 метров, что позволит осуществлять посадку и высадку сразу из трех вагонов рельсобуса, ранее пассажиры выходили только из одного. Это новый эталон стандартов РЖД по обустройству посадочных платформ. И наше ТПУ в Дальнем стало первым в стране, где применен новый стандарт, - отметил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.
Напомним, в тестовом режиме работа ТПУ «Алые розы» была запущена в октябре. Одновременно планировалось продолжать работы по благоустройству, но в целях безопасности из-за наличия большого количества техники и подвоза строительных материалов, было решено приостановить функционирование платформы для населения до завершения всех строительных работ.
Для полноценной деятельности ТПУ осталось нанести разметку на пешеходные переходы и запустить светофорный объект. Это адаптивный светофор с петлевыми детекторами, работа которых ориентирована на предоставление приоритета общественному транспорту для комфортного выезда с пересадочного узла. С 30 ноября автобусы № 81, 104 и 105 будут ходить до ТПУ «Алые розы».
Уточним, интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска является одним из стратегических проектов транспортной реформы, стартовавшей в областном центре в августе этого года (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1518/2273). Поддержку инициативе оказали губернатор области Валерий Лимаренко и мэр города Сергей Надсадин.
Так, в ходе ее реализации у пассажиров при использовании транспортной карты появилась возможность бесплатной пересадки в течение 30 минут от времени оплаты. Такая пересадка действует по маршруту «Южно-Сахалинск - Дальнее» и в обратном направлении, как при пересадке с рельсобуса на автобус, так и с автобуса на ж\д транспорт.
Приобрести транспортную карту можно в кассах РЖД - 200 рублей (на балансе 2 поездки), а также по адресу Пограничная, 30, МУП «ГИАЦ» - 150 рублей (без баланса, необходимо дополнительно внести средства.) Кроме того, планируется запуск продажи транспортных карт в вендинговом аппарате на ТПУ «Алые розы».
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:18 Сегодня Мэр Поронайского городского округа с рабочим визитом посетил Леонидово
08:48 Сегодня Выплаты мобилизованным не будут учитываться при назначении их семьям пособий на детей
09:03 Сегодня На Камчатке запретят ловить тихоокеанскую сельдь
09:40 Сегодня Вопросы укрепления общественного здоровья обсудили в Южно-Сахалинске
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
16:45 17 Ноября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
17:29 17 Ноября С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
Выбор редакции
- 10:58 Вчера Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?