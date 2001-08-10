Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2022
Сейчас 19:27
60,50|62,29|66,91
Жителям Южно-Сахалинска расскажут, как получить муниципальное жилье будучи малоимущим
11:43, | Новости общества Сахалина и Курил

В городе Зея Амурской области выпала четырехмесячная норма осадков

В городе Зея Амурской области выпала четырехмесячная норма осадков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Общегородской субботник по очистке от снега, льда и снежного наката тротуаров и дорог объявлен администрацией Зеи. Необходимость вызвана тем, что в городе выпала четырехмесячная норма осадков. Субботник будет проходить два дня - 24 ноября он состоится для предприятий, организаций, учреждений города, а 25 ноября – для жителей многоэтажек, пишет ИА "Порт Амур" с ссылкой на "Зейский вестник".

«Предприятиям, организациям, учреждениям всех форм собственности, а также предпринимателям необходимо очистить от снега, льда и снежного наката отведенную и прилегающую территорию, находящуюся в собственности, аренде, пользовании», - обратились городские власти к жителям и бизнесменам.

Руководителей предприятий, у которых имеются микрогрузовики, самосвалы, просят оказать содействие коммунальщикам и помочь с вывозом и складированием снега в установленном месте.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?