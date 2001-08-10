На Камчатке запретят ловить тихоокеанскую сельдь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке состоялось заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС), где подвели итоги лососевой путины, рассмотрели вопросы распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов на 2023 год и обсудили изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в области рыболовства, сообщили ИА «Кам 24» в министерстве рыбного хозяйства Камчатского края.

«Наши предложения были связаны, в первую очередь, с регулированием вылова олюторской сельди. В рамках ДВНПС удалось сформировать положительное решение, которое поддержали коллеги из нашего федерального регулятора. Был предложен механизм защиты данной популяции сельди, которая в последнее время в значительной степени перегружалась за счет освоения смешанных популяций: беринговоморской и корфо-карагинской. Решение по географическому разграничению этих популяций позволит нам защитить этот очень ценный ресурс. Это один из важных проблемных вопросов, которые нам удалось решить в рамках ДВНПС», - рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ подготовило проект приказа об ограничении промысла сельди в Западно-Беринговоморской зоне на 2023 г., согласно которому предлагается закрыть «с 1 января по 31 декабря 2023 г. промышленный лов сельди тихоокеанской в Западно-Беринговоморской зоне к западу от 179° в.д.».