Мэр Поронайского городского округа с рабочим визитом посетил Леонидово

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков с рабочим визитом посетил село Леонидово. Глава района встретился с руководителями учреждений социальной сферы, обсудил актуальные темы и проблемные вопросы деятельности организаций. В школе села Леонидово Антон Карпуков поздравил с 70-летием учителя музыки и мировой художественной культуры Татьяну Афанасьевну Дубинину. В завершении поездки в Леонидовском территориальном отделе мэр и его заместители провели личный прием граждан.

Как написал в своем телеграмм-канале Антон Карпуков, "Вчера совместно с вице-мэрами работали в селе Леонидово. Посетили важнейшие социальные объекты – сельскую школу, детский сад «Ивушка», филиал культурно-досугового центра «Мир», библиотеку, пообщались с леонидовцами на личном приеме. С удовольствием поздравил с 70-летием учителя музыки и мировой художественной культуры школы Леонидово Татьяну Афанасьевну Дубинину, которая является примером для своих коллег и подрастающего поколения.

В ходе диалога с руководителями и коллективами социальных учреждений уделили внимание не тому, что уже сделано, а нерешенным проблемам. Главная задача сейчас – определить приоритеты и предусмотреть те или иные виды работ в бюджете на следующий год. Например, в школе необходимо провести ремонт пола в спортивном зале, отремонтировать покрытие пришкольной площадки. В детском саду требуется привести в порядок участок для прогулок. В здании, в котором располагаются филиал культурно-досугового центра «Мир» и библиотека, выполнить ремонт фасада. Эти и многие другие проблемы взяты в работу. Постараемся сделать всё для их решения.

На личном приеме леонидовцы также озвучили волнующие их вопросы. Они касались переселения из аварийного жилфонда, жилищно-коммунальной сферы. Ни одно обращение не оставим без внимания. В четверг выездной прием пройдет в пгт Вахрушев".