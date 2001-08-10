На Сахалине мобилизованные учатся "Иглой" поражать воздушные цели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мобилизованные военнослужащие ВВО подразделений противовоздушной обороны на Сахалине отрабатывают действия по уничтожению воздушных целей условного противника на современных полевых тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА" Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Успеновский» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.
Мобилизованные военнослужащие войск ПВО на Сахалине выполняют электронные пуски ракет по воздушным целям, как залпом, так и одиночным огнём.
Огонь по целям ведётся на дальностях от 500 метров до 3500 метров. Помимо самолётов и вертолётов условного противника военнослужащие поражают ударные беспилотники зарубежного производства.
Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине станет уничтожение воздушных целей боевыми ракетами, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».
Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:58 Сегодня Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
10:15 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска предлагают 23 ноября купить свежую камбалу по 96 рублей
- 10:35 Сегодня На Сахалине автолюбитель пошел на обгон в запрещенном месте и совершил двойное ДТП
10:27 Сегодня Чемпионат Сахалинской области по волейболу завершился в Поронайске
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
16:17 17 Ноября Сахалинские артисты выступят перед островными военнослужащими в зоне СВО
16:45 17 Ноября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
17:29 17 Ноября С 18 ноября В Южно-Сахалинске автобусные маршруты № 4, 5, 63 вернутся к прежней схеме движения
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
- 12:26 18 Ноября Валерий Лимаренко добивается возвращения многодетных отцов из зоны СВО
Выбор редакции
- 10:58 Сегодня Медиахолдинг АСТВ объявил конкурс на самый вкусный оливье среди непрофессионалов
- 14:27 17 Ноября В VII Спартакиады пенсионеров России Сахалинская сборная заняла 4 место
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?