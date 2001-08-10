Тихоокеанское
информационное агентство
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10:49, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине мобилизованные учатся "Иглой" поражать воздушные цели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие ВВО подразделений противовоздушной обороны на Сахалине отрабатывают действия по уничтожению воздушных целей условного противника на современных полевых тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА" Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Успеновский» офицеры армейского корпуса ВВО отрабатывают с военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

Мобилизованные военнослужащие войск ПВО на Сахалине выполняют электронные пуски ракет по воздушным целям, как залпом, так и одиночным огнём.

Огонь по целям ведётся на дальностях от 500 метров до 3500 метров. Помимо самолётов и вертолётов условного противника военнослужащие поражают ударные беспилотники зарубежного производства.

Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине станет уничтожение воздушных целей боевыми ракетами, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят ежедневно.

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