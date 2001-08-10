В Южно-Сахалинске продолжают адресно помогать семьям мобилизованных горожан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице по поручению мэра Сергея Надсадина продолжается работа по обращениям семей мобилизованных горожан. Каждый случай рассматривается индивидуально, рассказзали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, например, содействие в чистке аквариума понадобилась южносахалинке Надежде Подольской. Емкость с рыбами достаточно большая и справиться с этой задачей женщине оказалось сложно без помощи мужа, который отправился исполнять свой воинский долг.

- Я сейчас живу одна, ребенок учится в другом городе. И помощь с аквариумом мне была необходима. Поэтому я обратилась в волонтерскую группу, позвонила на горячую линию помощи семьям мобилизованных. Ребята откликнулись, выручили, - рассказала Надежда Подольская.

Как отметил волонтер центра молодежных инициатив Николай Антоненко, обращения горожан бывают разные: кому-то нужна помощь просто по хозяйству, кому-то в решении более сложных вопросов.

Так, в работу по оказанию поддержки семьям мобилизованных при необходимости оперативно подключаются все структурные подразделения муниципалитета (специалисты департаментов образования, социальной политики и др.), не остаются в стороне и общественные организации, волонтеры, городской бизнес.

Напомним, что обратиться за поддержкой члены семей мобилизованных граждан могут на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8 800 201 00 99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8 800 100 77 07.

Кроме этого, все желающие могут присоединиться к проекту «Сопричастность», направленному, в том числе, на оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, жителям ДНР и ЛНР. Пункты сбора расположены по адресам: ул. Дзержинского, 23 (каб. 325) и ул. Дзержинского, 40/1 (штаб общественной поддержки партии «Единая Россия»). В первую очередь принимаются лекарственные препараты, средства дезинфекции и личной гигиены. Полный список необходимых вещей можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии: https://t.me/er_uzhno/493.

Проект «Сопричастность» был предложен региональным отделением партии «Единая Россия» и поддержан местным политсоветом во главе с его секретарем Сергеем Надсадиным. Сбор гуманитарных посылок - одно из ключевых его направлений.