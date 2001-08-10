В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали крышу дома на улице Есенина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 18 ноября, состоялась приёмка работ с участием представителей Фонда капремонта многоквартирных домов Сахалинской области, администрации города, управляющей компании и подрядной организации. В мероприятии приняли участие и собственники, рассказали ТИА "Острова" в "Фонде капитального ремонта".
Капитальный ремонт крыши провели в доме № 15 по улице Есенина, жильцы которого последние несколько лет страдали от протечек. По словам южносахалинца Александра Гудкова, во время осадков в квартирах на верхних этажах неоднократно происходили потопы, вода стекала в щитовую, что могло привести к короткому замыканию.
- Крышу отремонтировали за несколько месяцев. Во время капремонта случались протечки во время дождей, но строительная компания реагировала на обращения быстро - специалисты приезжали в течение получаса и устраняли неполадки. Сейчас работы завершили, всё хорошо. Есть небольшие недочёты, но строители обещали устранить их в ближайшее время, - поделился впечатлением собственник.
Жильцы дома принимали активное участие в процессе капитального ремонта - вели общественный контроль, высказывали свои пожелания и предложения, которые оперативно брали в работу специалисты Фонда капитального ремонта. Инженер второй категории отдела строительного контроля Дмитрий Матюнин подчеркнул, что благодаря инициативности собственников, в том числе, удалось провести работы по капремонту в 2022 году.
- Подрядная организация - ООО «Скала» - произвела полную замену покрытия кровли, обновила ограждения кровли, обшила вентиляционные шахты и будки выхода на кровлю, - прокомментировал Дмитрий Матюнин.
Жильцы высоко оценили качество проведенного капитального ремонта. Подрядная организация устранит озвученные недочёты в течение нескольких дней.
В 2022 году в Сахалинской области уже капитально отремонтировали 191 конструктив в 119 домах. Обновили не только фасады домов, подвалы и крыши, но и инженерные сети. До конца года строители сдадут ещё 64 конструктива.
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