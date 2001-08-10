Департамент продресурсов Южно-Сахалинска проведет горячую линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 21 ноября, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска проведет горячую телефонную линию по вопросам получения муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Консультации будут касаться преимуществ получения электронной муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств».

Звонки от горожан принимаются с 10.00 до 13.00 часов по телефону 300-738, добавочный номер 3.

Добавим, что подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно в департаменте в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411. При себе иметь паспорт.