Актуальные вопросы бизнеса обсудили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации областного центра состоялся семинар по актуальным вопросам бизнеса в новых экономических условиях. Мероприятие организовано для обсуждения основных изменений законодательства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Поддержка предпринимательских инициатив, самозанятости граждан и развитие инвестиционной деятельности являются ключевыми вопросами муниципальной экономической политики. Во многом благодаря деятельности малого бизнеса отечественная экономика способна за короткое время перестроиться на работу в новых реалиях, нарастить выпуск востребованной продукции, а также сохранить занятость и благосостояние граждан, подчеркнул в приветственном слове к участникам мероприятия директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский отметил, что в сложившихся экономических условиях взаимодействие власти и бизнеса имеет исключительную важность. В связи с санкционным давлением со стороны недружественных государств органами государственной власти приняты оперативные меры, направленные на стабилизацию и поддержку экономики, в связи с чем за последнее время внесены изменения в нормативные правовые акты, требующие разъяснений.

Директор департамента мобилизационной подготовки и защиты информации администрации Алексей Гулаков отметил важность безукоризненного соблюдения законодательства в области мобилизационной подготовки, а также разъяснил порядок действий организаций и учреждений, осуществляющих воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2019).

С основными изменениями в области регулирования трудовых отношений присутствующих ознакомили представители агентства по труду и занятости населения Сахалинской области. Так, согласно нововведениям трудовой договор с работником, призванным на военную службу по мобилизации, а также пребывающим в запасе и заключившим контракт о прохождении военной службы, приостанавливается до момента окончания военной службы. Вернуться к исполнению трудовых обязанностей сотрудник сможет в течение трех месяцев после окончания военной службы. Период приостановления действия трудового договора будет засчитываться в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

Специалисты управления Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области проинформировали участников мероприятия о важных изменениях налогового законодательства (https://www.nalog.gov.ru/rn65/mobilization/).

Сроки уплаты налогов и представления отчетности для мобилизованных граждан и их бизнеса переносятся автоматически без представления заявления. Для отдельных категорий налогоплательщиков приостановлено проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ, а также установлен запрет на контрольные мероприятия. Налоговыми органами реализованы меры поддержки бизнеса (https://www.nalog.gov.ru/rn65/anticrisis2022/).

В целях выработки предложений по мерам поддержки и оперативного решения социальных и экономических проблем при УФНС России по Сахалинской области создан региональный ситуационный центр. Обращения налогоплательщиков о факторах, оказывающих негативное влияние на ведение деятельности организаций, создающих препятствия для ведения бизнеса, рисках неисполнения обязанности по уплате налога, а также необходимости получения отсрочки и других мер поддержки, принимаются письменно и при личном обращении по адресу: Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 14, по телефону: +7 (4242) 74-02-28 и электронной почте: [email protected].

Важной новацией налогового законодательства, призванной существенно упростить порядок уплаты налогов, является введение единого налогового счета. С 1 января 2023 года им смогут воспользоваться граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Использование единого налогового счета избавит от необходимости заполнения многочисленных платежных поручений и реквизитов.

Одним из инструментов поддержки бизнеса и граждан являются кредитные каникулы. Порядок и особенности предоставления льготного периода мобилизованным владельцам бизнеса презентовала главный экономист отделения по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ Елена Ермакова. Для получения каникул субъект МСП должен обратиться к кредитору с соответствующим требованием. Сведения о предоставлении заемщику льготного периода не будут ухудшать его кредитную историю.

Правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности в новых экономических условиях с учетом сложившейся практики представил исполнительный директор - руководитель аппарата Сахалинского регионального отделения Ассоциация юристов России Георгий Григорьев. В соответствии с действующим законодательством гражданин вправе передать бизнес в управление доверенным лицам или просто сохранить его регистрацию без изменений, в связи с чем необходимость прекращения предпринимательской деятельности отсутствует.

По окончании рассмотрены меры поддержки бизнеса, реализуемые Сахалинским фондом развития предпринимательства. Для предпринимателей и самозанятых доступен широкий перечень услуг, среди которых - организация образовательных и консультационных мероприятий, маркетинговое сопровождение, участие в бизнес-миссиях и выставках, а также предоставление поручительств и микрозаймов на льготных условиях.

В целях информирования граждан по актуальным социально-экономическим вопросам, включая меры по поддержке экономики и граждан, реализован официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф».