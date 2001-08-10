Власти Южно-Сахалинска окажут имущественную поддержку бизнесу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрации областного центра состоялось очередное заседание консультативного совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Перед началом заседания вице-мэр Виталий Данилов вручил памятные знаки губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области». За особый вклад в социально-экономическое развитие Сахалинской области награждены директор учебного центра «Активное Образование» Татьяна Батурина, предприниматель и общественник Илона Волошина, а также заместитель директора Сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергей Бурдинский.
На заседании совета одобрено предложение департамента по управлению муниципальным имуществом по дополнению перечня имущества, предназначенного для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам. В него добавят шесть объектов муниципальной собственности, предназначенные для размещения складов, мастерских фирм и офиса.
Также на заседании консультативного совета заслушана информация о внесении изменений в перечень для оказания имущественной поддержки в части корректировки технических характеристик помещений в здании по ул. Милицейской, 5А по результатам кадастровых работ.
Напомним, имущественная поддержка - одна из мер, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Муниципальное имущество из перечня (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3310/15714) с учетом целевого назначения его использования передается в пользование бизнесу и самозанятым по результатам конкурса на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью последующей пролонгации.
Информация о проведении отборов доступна на официальном сайте администрации города.
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