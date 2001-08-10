Сахалинские власти договорились с федеральным центром о совместном ремонте и строительстве дорог на островах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Между областными властями и Федеральным дорожным агентством заключен меморандум о развитии дорожной инфраструктуры на Сахалине и Курилах. Подписи под документом поставили губернатор островного региона Валерий Лимаренко и руководитель государственного ведомства Роман Новиков, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
В ходе церемонии стороны обозначили план совместной работы, в который вошли ремонт, обслуживание и строительство областных, а также муниципальных дорожных артерий.
- Это очень важный документ, отражающий интересы всех сахалинцев и курильчан. Сделан очередной шаг для того, чтобы улучшить качество дорог на островах, – отметил губернатор Валерий Лимаренко. – Строительством дорог мы занимаемся на системной основе. Два года назад добились передачи трассы Южно-Сахалинск – Оха в федеральную собственность. Это позволило ускорить асфальтирование трассы на севере острова и направить сэкономленные средства на ремонт дорожного покрытия в районах.
- Хочу отметить, что у нас очень здорово получается практически все, что мы с вами намечали, когда впервые составили наш общий план работ по приведению дорог Сахалинской области в нормативное состояние. Прежде всего, речь идет о главной дорожной артерии Южно-Сахалинск – Оха. Совместно мы ликвидируем более чем 200-километровый грунтовый разрыв. В этом году – первый массовый ввод. До 2024 года обязательно эту задачу выполним. Дорога будет в асфальтобетонном исполнении, – рассказал Роман Новиков.
Документом предусмотрено проведение ремонта на участках Южно-Сахалинск – Корсаков и Южно-Сахалинск – Холмск. Работы запланированы на юго-западном и северо-западном объездах областного центра, подъезде к аэропорту. В поле особого внимания находятся дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, Арсентьевка - Ильинское, Южно-Курильск - Головнино, Курильск - аэропорт Буревестник. Общая протяженность участков составляет почти 500 километров.
Напомним, на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры дорожного хозяйства в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году решением Президента РФ предусмотрели дополнительное финансирование. Сахалинская область получила 500 миллионов рублей на участок автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск.
Выполнение дорожных работ находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. Так, за последние три года на островах капитально отремонтировали, реконструировали и построили 30 участков региональных дорог и 34 – муниципальных.
По поручению губернатора, правительство Сахалинской области не только плотно занимается вопросом ремонта и строительства новых дорог, но и следит за их последующим состоянием и текущим содержанием. Так на всем протяжении гарантийного периода состояние сданных ранее объектов контролируется профильными ведомствами и общественниками, и, в случае выявления дефектов, к их устранению за собственный счет привлекаются подрядчики.
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